Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" buluştu
Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki unvanını 2 metre 51 santimetre boyuyla 15 yıldır koruyan Mardinli Sultan Kösen ile boyu 62,8 santimetre olan Hindistanlı Jyoti Amge, birlikte kahvaltı yaptı.
Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyu ile "dünyanın en uzun adamı" unvanını koruyan Sultan Kösen, 62,8 santimetre boyuyla "dünyanın en kısa kadını" Hindistanlı Jyoti Amge ile ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Irvine kentinde bir araya geldi.
Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşayan, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kösen ile boyu 62,8 santimetre olan Hindistanlı Jyoti Amge, 6 yıl aradan sonra Irvine'de bir otelde gerçekleşen görüşmede, birlikte kahvaltı yaptı.
Eğlenceli zaman geçiren ikili, kahvaltının ardından hatıra fotoğraf çektirdi.
Kösen ve Amge, ABD'li bir yapımcının daveti üzerine gerçekleşen organizasyon kapsamında yarın Los Angeles'a gidecek. Sultan ve Jyoti'nin buluşması, ABD'li bir prodüktör tarafından kayda alınacak.
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