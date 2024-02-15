Yeniden ihya ve inşa! Malatya’da 6 bin 181 konut depremzedelere yuva olacak | Malatya Valisi kura çekimi için tarih verdi

6 BİN 181 KALICI KONUT TAMAMLANDI

Malatya'da 5 bin 140 TOKİ konutu ve 1041 köy evinin tesliminin yapılacağını ifade eden Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Devletimiz ve hükümetimiz söz verdiği gibi depremin birinci yıl dönümünde ilimizde 5 bin 140 adet TOKİ konutu, 1041 tane de kırsal alanlarda yapılan müstakil konutların teslimi 17 Şubat'ta kura çekimi ile yapılacak.