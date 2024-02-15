Yeniden ihya ve inşa! Malatya’da 6 bin 181 konut depremzedelere yuva olacak | Malatya Valisi kura çekimi için tarih verdi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında devlet tüm imkanlarını seferber etti. Yıkılan binlerce bina, yeniden inşa edilerek depremzedelere yuva oluyor. Son olarak Malatya’da yapımı tamamlanan 6 bin 181 deprem konut, cumartesi günü depremzedelere teslim edilecek. Öte yandan 17 Şubat’ta kura çekimlerinin olacağını bildiren Malatya Valisi Ersin Yazıcı, teslim edilecek konutların 3+1 ve 105 metrekare olduğunu, vatandaşların evlerine yerleşmesi ile yaşamının normalleşmesinin hızlanacağına inandığını da kaydetti.
Türkiye, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran asrın çifte depremlerinde derinden sarıldı. Depremler sonrası devlet tüm imkanlarını seferber etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında Malatya'da yapımı tamamlanan kalıcı deprem konutlarının kura çekimi cumartesi günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile gerçekleşecek.
6 BİN 181 KALICI KONUT TAMAMLANDI
Malatya'da 5 bin 140 TOKİ konutu ve 1041 köy evinin tesliminin yapılacağını ifade eden Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Devletimiz ve hükümetimiz söz verdiği gibi depremin birinci yıl dönümünde ilimizde 5 bin 140 adet TOKİ konutu, 1041 tane de kırsal alanlarda yapılan müstakil konutların teslimi 17 Şubat'ta kura çekimi ile yapılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki de kura çekimine gelecek. Türkiye'nin sağlamlığı test edilmiş ve sınavı geçmiş bir TOKİ'miz var şükürler olsun.
Burada TOKİ'nin yaptığı güvenli evlere vatandaşlarımız 17'sinden itibaren yerleşmeye başlayacaklar" dedi.
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