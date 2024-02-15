İstanbul’da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 85’e ulaştı

"FSM KÖPRÜSÜ'NDEN İTİBAREN KİLİT BİR TRAFİK VAR"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, "An itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı. Haliç mevkiinden görüntüleri canlı ekrana taşıyoruz. 15 Temmuz çıkışından sonra Haliç mevkiinde trafik Bahçelievler'e doğru rahatlıyor. Akıcı bir trafik var. Ama tam tersi istikametinde şu an sürücüler dikkatli yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyor. Anadolu Yakasında yüzde 87 olan yoğunluk Avrupa Yakasında yüzde 81 olarak görülüyor. Trafiği etkileyen kazalar mevcut. FSM Köprüsü'nden itibaren kilit bir trafik var." İfadelerini kullandı.