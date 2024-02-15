İstanbul’da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 85’e ulaştı
İstanbul'da iş çıkış saatinde devam eden yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu saat 19:00 sıralarında yüzde 85 seviyelerine yükseldi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, " Anadolu Yakasında yüzde 87 olan yoğunluk Avrupa Yakasında yüzde 81 olarak görülüyor. Trafiği etkileyen kazalar mevcut. FSM Köprüsü'nden itibaren kilit bir trafik var.” dedi.
İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan yağış ve mesai saatinin de başlaması nedeniyle saat 19:00 sıralarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası geçişlerinde trafik yoğunluğu görülüyor.
Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde, TEM Otoyolu'nda da Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkileri ile Çamlıca gişelerde araçlar güçlükle seyrediyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak Avrupa Yakası'na geçmek isteyen sürücüler Kozyatağı bağlantı yolundan itibaren yoğun trafik ile karşılaşıyor.
Anadolu Otoyolu Samandıra Kavşağı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde, Ümraniye TEM bağlantı yolu ve Üsküdar istikametinde trafik yoğunluk gözleniyor.
"FSM KÖPRÜSÜ'NDEN İTİBAREN KİLİT BİR TRAFİK VAR"
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, "An itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı. Haliç mevkiinden görüntüleri canlı ekrana taşıyoruz. 15 Temmuz çıkışından sonra Haliç mevkiinde trafik Bahçelievler'e doğru rahatlıyor. Akıcı bir trafik var. Ama tam tersi istikametinde şu an sürücüler dikkatli yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyor. Anadolu Yakasında yüzde 87 olan yoğunluk Avrupa Yakasında yüzde 81 olarak görülüyor. Trafiği etkileyen kazalar mevcut. FSM Köprüsü'nden itibaren kilit bir trafik var." İfadelerini kullandı.
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