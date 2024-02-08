Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’da önemli açıklamalar: Deprem konutlarını hızla teslim edeceğiz

Kahtalılara hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs seçimlerindeki güçlü destekleri için şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kahta deyince akla ne gelir? Söz verdi mi, sözünü yerine getirir. Seçimlerin ilk turunda yüzde 79 ile bu kardeşine sahip çıkan Kahta, ikinci turda yüzde 81,5 gibi rekor bir oy oranıyla bizleri bağrına bastı. Siz ne güzel insanlarsınız. Bu güzelliğiniz zaten sandıklara vurdu. İnşallah inanıyorum ki 31 Mart seçimlerinde, yerel seçimde, Kahta bu defa sandıkları patlatacak. Ben buna inanıyorum. Kahta'ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Şimdi 31 Mart'a hazır mıyız? Rabb'im hepinizden razı olsun. Bir siyasetçi için böyle bir sevgiden daha büyük bir ödül olur mu? Bir devlet adamı için milletinin teveccühünden daha büyük bir şeref payesi olur mu? Sizlerin şu sevdasını gördükçe inanın mesuliyetimizin büyüklüğünün daha fazla farkına varıyoruz. Sizlerin bize olan şu muhabbetine şahitlik ettikçe omuzlarımızda ne kadar ağır bir yük taşıdığımızı tekrar hatırlıyorum. Allah'ın yardımıyla hamdolsun bugüne kadar emanetinize halel getirmedik. Sizlere mahcup olacak, sizlerin güvenini sarsacak hiçbir adım atmadık. İnşallah bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz."