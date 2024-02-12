Asrın felaketinde binlerce bina yıkılmıştı! Uluslararası gazeteciler izlenimlerini aktardı: "Depreme dayanıklı modern bina ve tesislerin kurulması takdire şayan"

"İNSANLAR, ARTIK MÜLKLERİNİ BIRAKMAK İSTEMİYOR"

İsviçre Yabancı Gazeteciler Derneği Başkanı Mussy de Kahramanmaraş ve Malatya'yı ziyaret ettiklerini, çadır kentlerde yaşayanların çoğunun hasarlı evlerini onardıklarını veya yeni yapılan deprem konutlarına geri döndüklerini söyledi.

Depremin ardından evleri hasar gören veya yıkılan birçok kişinin konteyner kentlerde yaşamaya başladığını anlatan Mussy, "Başta yaşlılar olmak üzere insanlar, artık mülklerini bırakmak istemiyor." dedi.

Mussy, "Deprem bölgesindeki vatandaşların 307 bin yeni konutunun yapımı devam ediyor." ifadesini kullanarak, bölge sakinlerinin bu inşaatların bitirilmesi için büyük beklenti içinde olduklarını sözlerine ekledi.