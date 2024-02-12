Asrın felaketinde binlerce bina yıkılmıştı! Uluslararası gazeteciler izlenimlerini aktardı: "Depreme dayanıklı modern bina ve tesislerin kurulması takdire şayan"
Türkiye'de 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret eden uluslararası gazeteciler, izlenimlerini anlattı. Russia Today Arabic ve Kuveyt Televizyonu Cenevre Temsilcisi Dina Abi-Saab, "Deprem sonrası atılan adımlar, Türkiye'nin bu trajediyi bir kalkınma fırsatına dönüştürme becerisini gösteriyor. Depreme dayanıklı modern bina ve tesislerin kurulması takdire şayan" dedi. İsviçre Yabancı Gazeteciler Derneği Başkanı Jean Mussy ise "Deprem bölgesindeki vatandaşların 307 bin yeni konutunun yapımı devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerin acısıyla sarsıldı.
Saatler 04.17'yi gösterdiğinde önce Kahramanmaraş 7.7 ile sallandı ve beraberinde 11 il de derinden etkilendi. 124 ilçede 6.929 köyde ağır hasarlar yıkımlar meydana geldi.
Milyonlarca vatandaş en zor gecesini yaşadı, en zor sabahına uyandı. Aynı gün öğle saatlerinde bu kez Elbistan'da 7.6'lık bir deprem daha yaşandı. Yıkılmayan konutlar yıkıldı. Evine giren vatandaşlar bu kez ikinci depreme evinde yakalandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine akredite gazetecilerden Russia Today Arabic ve Kuveyt Televizyonu Cenevre Temsilcisi Dina Abi-Saab ile İsviçre Yabancı Gazeteciler Derneği (APES) Başkanı Jean Mussy, deprem bölgesinde tanık olduklarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Abi-Saab, afetzede bir bölge göreceğine dair ilk beklentilerine rağmen Gaziantep'te yıkımın izlerinin büyük çoğunluğunun silindiğine ve Hatay'da altyapının yeniden inşasıyla iyileştirme için yürütülen çalışmalara tanık olduğunu söyledi.
"DEPREME DAYANIKLI MODERN BİNA VE TESİSLERİN KURULMASI TAKDİRE ŞAYAN"
"Deprem sonrası atılan adımlar, Türkiye'nin bu trajediyi bir kalkınma fırsatına dönüştürme becerisini gösteriyor. Depreme dayanıklı modern bina ve tesislerin kurulması takdire şayan." diyen Abi-Saab, iki il arasındaki yol boyunca bulunan inşaat atölyelerinin, yeniden inşa ve daha dayanıklı bir bölge oluşturma konusundaki kararlılığa işaret ettiğini vurguladı.
"HALK ARASINDAKİ DAYANIŞMA MEMNUN EDİCİ"
Abi-Saab, en kötü yaşam koşullarında bile halk arasındaki dayanışmanın memnun edici olduğunu dile getirerek, cömertlik ve eldeki imkanların paylaşımının topluluk ruhunun gücünü vurguladığına dikkati çekti.
Geçici konteyner kentlerde mesleki eğitim sınıfları, oyun alanları ve yardım dağıtım alanları kurulmasının ihtiyaçların karşılanması noktasındaki önemine değinen Abi-Saab, "Hasta ve engelliler için geleneksel tedavilerin yanı sıra psikolojik destek sağlama çabaları, depremden etkilenenlerin refahına yönelik kapsamlı bir yaklaşımı gösteriyor." dedi.
Abi-Saab, iç savaş geçiren ve İsrail saldırılarına uğrayan ülkesi Lübnan'da yeniden imar planlarına ve harcanan önemli fonlara rağmen merkezde birçok yıkılmış mahalle bulunmasının talihsiz bir durum olduğuna dikkati çekerek, Beyrut ve diğer şehirlerin hala harap ve altyapı projelerinin eksik göründüğünü, yıllardır art arda yaşanan şoklara rağmen psikolojik destek sağlanmayışının da endişe verici olduğunu belirtti.
Ülkesindeki durumun etkili ve uzun vadeli afet yönetimi ile iyileştirme planlamasının önemini ortaya çıkardığını vurgulayan Abi-Saab, Türkiye'de evlerini ve eşyalarını kaybeden insanların başta devlet ve uluslararası toplumun destek vermeye hazır bulunduğunu bilmelerinin, bu felaketi yaşayanlar için çok değerli olduğunu dile getirdi.
"İNSANLAR, ARTIK MÜLKLERİNİ BIRAKMAK İSTEMİYOR"
İsviçre Yabancı Gazeteciler Derneği Başkanı Mussy de Kahramanmaraş ve Malatya'yı ziyaret ettiklerini, çadır kentlerde yaşayanların çoğunun hasarlı evlerini onardıklarını veya yeni yapılan deprem konutlarına geri döndüklerini söyledi.
Depremin ardından evleri hasar gören veya yıkılan birçok kişinin konteyner kentlerde yaşamaya başladığını anlatan Mussy, "Başta yaşlılar olmak üzere insanlar, artık mülklerini bırakmak istemiyor." dedi.
Mussy, "Deprem bölgesindeki vatandaşların 307 bin yeni konutunun yapımı devam ediyor." ifadesini kullanarak, bölge sakinlerinin bu inşaatların bitirilmesi için büyük beklenti içinde olduklarını sözlerine ekledi.
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