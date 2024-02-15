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Esra Erol mehdi olayı nedir? Mehdi olduğu iddia edilen Mustafa Çabuk kimdir, kaç yaşında, akıl hastası mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2024 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
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Esra Erol mehdi olayı nedir? Mehdi olduğu iddia edilen Mustafa Çabuk kimdir, kaç yaşında, akıl hastası mı?

ATV ekranlarının her gün ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da, bu hafta şaşırtıcı ve dikkat çekici bir olay yaşandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un moderatörlüğünde yayınlanan programa, Fatma Olgun adlı bir anne katıldı. Fatma Olgun, kayıp kızı Mevlüde'yi bulmak için Esra Erol'dan yardım talep etti. Ancak ortaya çıkan gelişmeler, olayın sıradan bir kayıp hikayesinin ötesinde olduğunu gösterdi.

ATV ekranlarında her gün izleyicilerle buluşan ve büyük ilgi gören Esra Erol'da programında bu hafta şaşırtıcı bir olay yaşandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunduğu programa, kayıp kızını bulmak için yardım isteyen Fatma Olgun adlı bir anne konuk oldu. Fatma Olgun'un kızını bulmak için bir "mehdi" olduğunu iddia eden ve kendisini sözde hoca olarak tanıtan Mustafa Çabuk adlı bir kişi tarafından kandırıldığı ortaya çıktı. Canlı yayında gelen ihbarlarla birlikte stüdyoya gelen "Sahte Hoca Mustafa" mağdurları, yaşadıkları benzer deneyimleri paylaşarak dikkat çekici bir durum oluşturdu. Peki Esra Erol mehdi olayı nedir? Mustafa Çabuk kimdir, kaç yaşında, akıl hastası mı?

ESRA EROL'DA ŞOKE EDEN OLAYLAR

Kamuoyunu derinden sarsan olaylar, ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında gündeme bomba gibi düştü. Programa katılan Fatma Olgun'un kayıp kızını bulmak için başvurmasıyla başlayan hikaye, olayların gizemli boyutlarını gözler önüne serdi. Fatma Olgun'un kayıp kızının "mehdi" olduğunu iddia eden Mustafa Çabuk tarafından kandırıldığı ortaya çıktı. Program sırasında yapılan ihbarlar, izleyicileri dehşete düşüren detayları gün yüzüne çıkardı.

Programa telefonla bağlanan kayıp kız Mevlüde, kayıp olmadığını ve sözde mehdiden öğrendiği İslam'a göre ibadet ettiğini ifade ederek, ailesini bile reddedeceğini dile getirdi. Fatma Olgun, kızının kaybolmadan önce kendisinden sopa istediğini ve sözde ibadet için kendine vurduğunu anlattı.

MUSTAFA ÇABUK'UN FAALİYETLERİ

Yapılan ihbarlar, sözde hoca Mustafa Çabuk'un topluluğuna katılanları kandırarak kredi çektirdiği ve mağdurları kiraladıkları termal otelde alıkoyduğunu ortaya çıkardı. Esra Erol'un bugünkü yayınında (15 Şubat 2024), Mustafa Çabuk ile ilgili yeni ihbarlar gelmeye devam etti. Programa telefonla bağlanan kişiler, yakınlarının aile olarak kandırıldığını ve tüm maddi varlıklarını Mustafa Çabuk ile paylaştıklarını dile getirdi. İhbarlarda ayrıca, Mustafa Çabuk tarafından kandırılan kişilerin kırbaçlanarak günah çıkardıkları ve termal otelde yaşananları kimseye anlatmamaları için sözleşme imzaladıkları söylendi.

Çanakkale'den bağlanan köyün muhtarı ve köylüleri sözde mehdinin 'köye depremzede getireceğim' diyerek köye yerleştiğini anlattı.

SÖZDE VEKİL HASAN'IN TAVIRLARI

Programın muhabiri Caner, Termal otelin içini gezmek istedi. Fakat sözde mehdinin sözde vekili Hasan otelin içinden görüntü alınmasına izin vermedi. Çekim otelin bahçesinde yapıldı.

Paylaşılan videoda değnek ile vücudun belli bölümlerine vurulması gerektiği bittikten sonra ise helallik istenmesi gerektiği anlatılıyor.

Hasan'ın babası 6 ay otelde yaşadığını anlattı. Türkçe namaz kılınacağını, günah çıkarmaların olduğu, sözde mehdinin oğlunun ve oradakilerin beynini yıkadığını ifade ederek sözde mehdinin şeytan konuşturma seansı saçmalıkları ardından otelden ayrıldığını açıkladı.

KORKUTAN İHBARLAR

Sözde hoca hakkında gelen "bıçaklama, kasten yaralama, sahtecilik…" gibi pek çok korkutan ihbar, kamuoyunu derinden etkiledi.

MUSTAFA ÇABUK KİMDİR, AKIL HASTASI MI?

"Mehdi" olduğunu iddia eden Mustafa Çabuk kaçak kazıda yakalandı… Sözde hocanın şu an akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesi ile yakalandığı anda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmak üzere aranması olduğu ortaya çıktı.

Kan donduran iddiaların ardı arkası kesilmedi! "Çanakkale Bayramiç'te farklı yaş ve meslek gruplarından yüzlerce insan… Ailelerinden zorla kopartıldılar… Türlü işkencelere maruz kaldılar…" Mağdurların yakınları Esra Erol stüdyosunda sevdiklerine kavuşacakları anı bekliyor…

Sözde hoca Mustafa Çabuk kaçıyor! Esra Erol sahte hocanın peşinde gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için yayınlarına devam ediyor!

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