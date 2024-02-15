Esra Erol mehdi olayı nedir? Mehdi olduğu iddia edilen Mustafa Çabuk kimdir, kaç yaşında, akıl hastası mı?

ESRA EROL'DA ŞOKE EDEN OLAYLAR

Kamuoyunu derinden sarsan olaylar, ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında gündeme bomba gibi düştü. Programa katılan Fatma Olgun'un kayıp kızını bulmak için başvurmasıyla başlayan hikaye, olayların gizemli boyutlarını gözler önüne serdi. Fatma Olgun'un kayıp kızının "mehdi" olduğunu iddia eden Mustafa Çabuk tarafından kandırıldığı ortaya çıktı. Program sırasında yapılan ihbarlar, izleyicileri dehşete düşüren detayları gün yüzüne çıkardı.

Programa telefonla bağlanan kayıp kız Mevlüde, kayıp olmadığını ve sözde mehdiden öğrendiği İslam'a göre ibadet ettiğini ifade ederek, ailesini bile reddedeceğini dile getirdi. Fatma Olgun, kızının kaybolmadan önce kendisinden sopa istediğini ve sözde ibadet için kendine vurduğunu anlattı.