Depremde enkaz altındaki kızının elini bırakmayan babadan yürek yakan sözler: Sarılıp öptüm ama hiçbir çare bulamadık...





'2-3 SAAT ÇOCUĞUMUN ELİNİ TUTARAK BEKLEDİM'



Depremde kızıyla birlikte 7 yakınını kaybettiğini, Ankara'da bir medya kuruluşunda çalıştığını belirten Mesut Hançer, evlat acısının çok farklı olduğunu söyledi. Hançer, "Gidişi oldu gelişi olmadı bir daha. Biz de kendiyle beraber öldük işte. Biz de kendiyle beraber öldük yani. Hepsinin acısı farklı ama evladınki başkaymış. Öbürlerini bastırıyormuş yani anne, baba, abi kardeş acısını daha kötü bastırıyormuş. Hiçbir zaman da çıkmadı, çıkmıyor da, hiçbir zaman da çıkmıyor acısı. 2-3 saat çocuğumun elini tutarak bekledim yani o şekilde. Ama bir daha da bırakamadık ki elini" diye konuştu.