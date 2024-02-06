Christian Atsu’nun eşi herkesi ağlattı: Bazen ona WhatsApp’tan mesaj atıyorum sadece

Okuldan eve dönüyorduk ve radyodan bunun yanlış olduğunu duyduk. Yanlış haber almak her zaman kötüdür ama bu yüzden o gün kimse onu aramadı. Beni kızdıran da bu. Belki de o gün hala hayattaydı. Bunu bilemeyiz. Bütün gece canlı yayınları takip ediyordum. Oradan çıkarılması için dua ediyordum. 'O güçlü biri. Tanrı'ya inanıyor, kurtulacak.' diye düşündüm. Cumartesi gecesi saat 3 civarında telefonda Nana'nın adını gördüğümde anladım.

Telefonu açtım, Nana ağlıyordu. 'Çok üzgünüm' dedi ve başka bir şey söyleyemedi. Çocuklarıma babalarının öldüğünü söylemenin yolunu bulmam gerekiyordu. Korkunçtu, aklımdan o kadar çok şey geçiyordu ki.

Çocuklara 'Babanızı buldular ama başaramadılar.' dedim. Bu, hiçbir ebeveynin yapmak zorunda kalmamasını dilediğim bir şey. Yürek parçalayıcıydı, Christian onlar için her şeydi. Birini kaybetmek herkes için zordur ama biz ona veda bile edemedik. Çok alçakgönüllüydü ve insanları desteklemeyi severdi.