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Haberler Galeri 04.17'de hayat durdu! Mehmetçik'ten dünyanın dört bir yanında deprem şehitler için saygı duruşu!

04.17'de hayat durdu! Mehmetçik'ten dünyanın dört bir yanında deprem şehitler için saygı duruşu!

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İki büyük depremde 53 bin can kaybı yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatı kaybeden vatandaşlar için bir yıl sonra depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşunda bulunulduğunu bildirdi.

Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 09:26
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04.17’de hayat durdu! Mehmetçik’ten dünyanın dört bir yanında deprem şehitler için saygı duruşu!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 yıl önce bugün saat 04.17'de meydana gelen depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşu ile andık. Yitirdiğimiz her bir cana Allah'tan rahmet diliyor, onları saygı ile anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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04.17’de hayat durdu! Mehmetçik’ten dünyanın dört bir yanında deprem şehitler için saygı duruşu!

Öte yandan, saygı duruşunun gerçekleştirildiği anlardan görüntüler de paylaşıldı.

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04.17’de hayat durdu! Mehmetçik’ten dünyanın dört bir yanında deprem şehitler için saygı duruşu!

Görüntülerde, Bakanlık binası ve Kuvvet Komutanlıkları yerleşkesinin yanı sıra hudut birliklerinde görev başındaki Mehmetçiğin de saygı duruşunda bulunduğu görüldü.

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04.17’de hayat durdu! Mehmetçik’ten dünyanın dört bir yanında deprem şehitler için saygı duruşu!
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04.17’de hayat durdu! Mehmetçik’ten dünyanın dört bir yanında deprem şehitler için saygı duruşu!