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Deprem bölgesinde Miraç gecesi! Eller deprem şehitleri için semaya kalktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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Deprem bölgesinde Miraç gecesi! Eller deprem şehitleri için semaya kalktı

Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa ve Hatay'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi. Müslümanların dualarında asrın felaketinde hayatını kaybedenler vatandaşlar vardı.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in (SAV), Hicri 27 Recep 621 gecesinde Allah'(C.C.)ın davetiyle, Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği kutlu gece, Miraç Kandili, Şanlıurfa'da düzenlenen program Balıklıgöl'de bulunan Dergah Camii'nde gerçekleşti. Akşam saatlerinde camiyi doldurmaya başlayan Şanlıurfalılar depremde kaybettikleri yakınları ve bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için dua etti.

Müslümanların dualarında asrın felaketinde hayatını kaybedenler ve depremzede vatandaşlar vardı.


Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programın sonunda Eyübiye İlçe Müftüsü Osman Toprak 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için dua etti. Program sonrasında sivil toplum kuruluşları tarafından kandil simidi ve lokum dağıtıldı.

HATAY'DA MİRAÇ KANDİLİ'NDE ELLER SEMAYA AÇILDI
Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, vatandaşlar Miraç Kandili nedeniyle camilere akın etti. TOKİ Rasulullah Camisi'nde bir araya gelen Hataylılar, ellerini semaya açarak dualar etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Mevlid-i Şerif okunarak depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

"BU DEPREMİ YAŞAMAYAN BİLEMEZ"
Kandil dolayısıyla camiye geldiğini ifade eden Abdurrahim İpek, "Bu depremi yaşamayan bilemez. Çok üzüntülü bir durum. İnsanların maddi ve manevi kayıpları var, çok üzücü bir durum. Miraç Kandili dolayısıyla camiye geldik, ibadetlerimizi yapıp dualarımızı edeceğiz" diye konuştu.

"İNŞALLAH BİR DAHA BÖYLE ACILAR YAŞAMAYIZ"
İbadet etmek üzere camiye gelen İsmail Sağbaş isimli vatandaş, "6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mekanları cennet olsun. Bizlerde ibadetlerimizi yapmaya geldik, inşallah her şey daha güzel olur. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız" ifadelerine yer verdi.

Sarılıp öptüm ama hiçbir çare bulamadık...

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