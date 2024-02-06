Deprem bölgesinde Miraç gecesi! Eller deprem şehitleri için semaya kalktı

"BU DEPREMİ YAŞAMAYAN BİLEMEZ"

Kandil dolayısıyla camiye geldiğini ifade eden Abdurrahim İpek, "Bu depremi yaşamayan bilemez. Çok üzüntülü bir durum. İnsanların maddi ve manevi kayıpları var, çok üzücü bir durum. Miraç Kandili dolayısıyla camiye geldik, ibadetlerimizi yapıp dualarımızı edeceğiz" diye konuştu.