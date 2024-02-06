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Yarın okullar tatil mi? Uyarı geldi: Kar kalınlığı 1 metreyi geçti! İşte okulların tatil edildiği o ilçeler…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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Yarın okullar tatil mi? Uyarı geldi: Kar kalınlığı 1 metreyi geçti! İşte okulların tatil edildiği o ilçeler…

Artvin’de yarın okullar tatil olacak mı sorusu veliler ve öğrenciler tarafından en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. Zira Artvin Şavşat'ta kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği gelen bilgiler arasında yerini aldı. Ardanuç Kaymakamlığından ise konuya ilişkin açıklama geldi.

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