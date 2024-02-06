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MİT ve Emniyetten DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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MİT ve Emniyetten DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli tutuklandı

MİT ve Emniyetin koordineli çalışmaları sonucunda İstanbul ve 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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