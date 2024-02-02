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Alev Alatlı hayatını kaybetti! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 14:07
Son dakika haberi.... Yazar Alev Alatlı 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar Alatlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.
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