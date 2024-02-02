Alev Alatlı kimdir? Yazar Alev Alatlı kaç yaşındaydı? Türk edebiyatının çınarından acı haber | Bakan Yusuf Tekin A Haber'de anlattı
Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber’de, Alatlı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tekin, "O bizim için bir ablaydı" dedi.
Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz' demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun."
BAKAN TEKİN A HABER'DE ANLATTI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber'de yaptığı açıklamada "Cümlemizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Gerçekten üzücü bir haber aldık. O bizim için bir ablaydı. Bir entelektüeldi. Kendisiyle farklı konularda uzun uzun sohbetler etme şansına erişmiştim. Türkiye'deki eğitim yapısına ciddi katkıları oldu." ifadelerini kullandı.
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber'de Alatlı'yı anlattı. Kızıltaş, "Türkiye'nin ve hatta dünyanın ve özellikle mazlum coğrafyaların da başı sağ olsun. Çünkü Alev Alatlı kültür sanat edebiyat sahasının da dışında düşünce sahasında oldukça önemli bir insandı. Türkiye'nin son 30-40 yılında belki bir takım düşüncelerin yerli ve milli düşüncenin derlenip toparlanmasında dokunmasında oluşturulmasında insanlara yayılmasında gerek eserleri gerek yaptığı bir takım konuşmalarla çok önemli birisiydi." ifadelerini kullandı.
ALEV ALATLI KİMDİR?
Bir süredir rahatsız olan Alatlı, "Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır", "Schrödinger'in Kedisi"nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza attı.
Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986'da Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası"yla onurlandırılan usta yazar, geçen yıl Anadolu Ajansına verdiği röportajda, "Çok şanslı bir insan olarak kendimi konumlandırırım. Bu şans önce bir asker kızı olarak başlar. Her zaman bir kısıtlı bütçe halinde hareket etmek zorunda olan bir ailenin çocuğu olmak önemli, memur çocuğu olarak devamlı olarak tayin edilirseniz, çok görüyorsunuz Türkiye'yi. Bu benim en büyük şansımdır. Özellikle Türkiye'nin doğusunda yaşamak, okula gitmek, oradaki sıkıntıları görmek büyük şanstı." ifadelerini kullanmıştı.
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