Anten düzeltmek için çıktı! Çatıda mahsur kaldı

Buradan değil ama yukarıdan gözüne yüksek görünüyor. Atlasam bacağım kırılır diye düşündüm. Hanımın haberi yok. Hatunu ve 112'yi aradım. Halat olsa inerdim ama bir daha tek çıkmam. İtfaiyemizden Allah razı olsun, geldiler ve bana yardım ettiler" dedi. Çatıdan inen Nazım Çalıcı, apartmandaki dairesine girdikten sonra da balkona çıkıp gazetecilere el salladı.

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