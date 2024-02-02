Anten düzeltmek için çıktı! Çatıda mahsur kaldı
Antalya'da anten düzeltmek için çatıya çıkan bir kişi yaklaşık 2 metre yükseklikten inemeyince çatıda mahsur kaldı. Olay yerine çağrılan itfaiye mahsur kalan adamı kurtarırken; "Çıktım ama inemedim. Hanımın haberi yok" dedi.
Antalya'da, anten düzeltmek için çatıya çıkan Nazım Çalıcı (48), yaklaşık 2 metre yükseklikten inemeyince mahsur kaldı. Çalıcı, itfaiyenin kurduğu merdivenle kurtarılırken, "Uyduda parazit vardı, onu düzelteyim diye çıktım ama inemedim. Hanımın haberi yok" dedi.
Olay, saat 09.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 526'ncı Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Televizyon izlerken zayıf sinyal alan Nazım Çalıcı, anteni kontrol etmek için çatıya çıktı.
Antene ulaşmak için 2 metre yüksekliğe çıkan Çalıcı, işini bitirdikten sonra inemedi. Uyuyan eşini arayan Çalıcı, telefona cevap alamayınca çareyi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramakta buldu. Çalıcı'nın, yardım isteğiyle, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın çatısına çıkan ekipler, kurdukları el merdiveniyle, Çalıcı'yı bulunduğu yerden kurtardı.
Gazetecileri karşısında görünce gülen Çalıcı, "Uyduda parazit vardı, onu düzeltmek için çatıdaki paletle yukarı çıktım ama inemedim. Arkamı dönüyorum düşecek gibi oluyorum. Yukarıdan daha yüksek görünüyor, düşecek gibi oluyordum. En iyisi 112'yi arayayım ve onları çağırayım dedim. Buranın yüksekliği 2- 2,5 metre var.
Buradan değil ama yukarıdan gözüne yüksek görünüyor. Atlasam bacağım kırılır diye düşündüm. Hanımın haberi yok. Hatunu ve 112'yi aradım. Halat olsa inerdim ama bir daha tek çıkmam. İtfaiyemizden Allah razı olsun, geldiler ve bana yardım ettiler" dedi. Çatıdan inen Nazım Çalıcı, apartmandaki dairesine girdikten sonra da balkona çıkıp gazetecilere el salladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ateş Kuşları'nın Zıpkın'ı Erdem Şanlı'nın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Ömer dizisinin güzeller güzeli...
- Hasan Hüseyin Çelik'i kim öldürdü? Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 79 gün sonra cinayet itirafı ve şoke eden detaylar...
- Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 2 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!
- Canan Karatay "Zehre dönüşüyor" deyip açıkladı! Eğer kahvaltıda tüketirseniz...
- Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i meğerse o oyuncu olacakmış! 17 yıl sonra ortaya çıktı! İlk teklif bakın kime gitmiş...
- Vücutta hastalık bırakmıyor! İşte kahvaltıda tüketilen şifa kürü...
- Hep karıştırılıyor! Pul biber ve isot arasındaki tek fark buymuş...
- Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i artık bambaşka bir iş yapıyor! Talip Güran bakın hangi mesleği seçti
- Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu estetiksiz haliyle şaşırttı! Doğal güzel sanıyorduk ama...
- Settar Tanrıöğen iyileşti mi, sağlık durumu nasıl? Settar Tanrıöğen kimdir, kaç yaşında?
- Müge Anlı'daki Hasan Hüseyin Çelik kaybında flaş gelişme! Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı! "Aracı 60 bin liraya satmışlar"
- Diz ağrısını tamamen yok ediyor! Her sabah aç karnına tüketin