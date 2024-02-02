Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın katil zanlısı Erkan Baykut adliyeye sevk edildi

Cinayet şüphelisinin kaçtığı güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, zanlının Aksaray'a kadar yürüdüğünü, ardından otobüse bindiğini tespit etti. Piyalepaşa'da otobüsten inen şüpheli, yürüyerek Beyoğlu İstiklal Mahallesi'ndeki evine gitti. Cinayet şüphelisinin olayın ardından kullandığı güzergahı kamera görüntülerinden tespit eden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri Erkan Baykut'u saklandığı evinde yakaladı. Baykut'un evinde yapılan aramada cinayette kullandığı bıçak ile giysileri de bulundu.