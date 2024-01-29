Yoğun kar yağışı geliyor! İstanbul'u da etkisi altına alacak! Meteoroloji'den yeni uyarı...
Yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde kar yağışı etkili olurken Meteoroloji'den vatandaşlara yeni bir uyarı geldi. İstanbul'da bugün de kar yağışı beklenirken olası buzlanmalara karşı dikkatli olmaları istendi. Peki kar yağışı ne zamana kadar sürecek? İşte güncel hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmini haritaları güncellenirken başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi.
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI
Yağışların, 30.01.2024 Salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile birlikte aralıklarla kuzey kesimlerde deniz etkili kar yağışı olarak zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebi ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KAR ETKİSİNİ ARTTIRACAK
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KISA SÜRELİ FIRTINALARA DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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