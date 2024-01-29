Gaziantep’te kan donduran vahşet! Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kurşun yağdırdı: 4 ölü 3 yaralı





Olayda toplam 4 kişi hayatını kaybederken Halil Çağlar'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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