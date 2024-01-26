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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan uzaydan ikinci bağlantı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 18:18
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan ikinci bağlantısını Bakan Kacır ile gerçekleştirdi.
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Türkiye’nin ilk astronotu’dan bağlantı!
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