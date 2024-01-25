Keyifler yerinde! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda yemek yediği fotoğrafı paylaştı

İLK MESAJ: "İSTİKBAL GÖKLERDEDİR"

Fırlatma işlemi ardından Ax-3 ile kurulan ilk canlı bağlantıda konuşan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" şeklinde olmuştu.

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