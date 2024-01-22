İlk görüşme Başkan Erdoğan'la! Alper Gezeravcı Türkiye ile temasa geçecek | Uzayda EXTREMOPHYTE deneyi
Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, 36 saat süren yolculuğun ardından 20 Ocak Cumartesi günü UUİ'ye kenetlenerek, uzay istasyonuna giriş yaptı. Uzayda 14 gün geçirecek olan Alper Gezeravcı bu süreçte sık sık Türkiye ile temasa geçecek. Gezeravcı'nın bugün Başkan Erdoğan ile uzaydan ilk görüşmeyi yapması bekleniyor. Alper Gezeravcı ayrıca uzaydaki deney çalışmalarına başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) yapılan ilk deney EXTREMOPHYTE oldu. İşte detaylar...
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı 20 Ocak Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) başarıyla kenetlendi.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözüyle dünyaya mesaj yollayan Gezeravcı uzayda 14 gün geçirerek bilimsel araştırmalar gerçekleştirecek.
UZAYDAN BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
Uzay yolculuğu merakla takip edilen Alper Gezeravcı'nın 14 günlük programıyla ilgili detaylar da netleşiyor. Türkiye ile sık sık iletişim kuracak olan Gezeravcı'nın ilk görüşmesini bugün Başkan Erdoğan'la gerçekleştirecek.
TÜRKİYE İLE 7 KEZ TEMAS KURACAK
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçmesi beklenen Alper Gezeravcı, ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da görüşecek.
İlk Türk astronot Gezeravcı, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'yle ve Ankara'daki Tübitak Uzay Merkezi'yle iletişim kuracak.
TÜRKİYE'Yİ İZLEYECEK!
Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu süre boyunca Türk öğrencilerle de görüşecek. Samsun, Kocaeli, Hatay, Diyarbakır, Konya ve Balıkesir'den üniversite, lise ve ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak.
Alper Gezeravcı, uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin fotoğraflarını çekecek. Mersin'in Silifke ilçesi ile Ağrı Dağı'nı da fotoğraflayacak.
İLK DENEY EXTREMOPHYTE
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi kapsamında, tuz stresine maruz bırakılan bitkileri araştıracak.
Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Gezeravcı tarafından Türk Uzay Bilim Misyonu için çalışmalara başlandı.
Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi tuz stresine maruz bırakılan bazı bitkilerin araştırılması olarak belirlendi.
Ege Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Türkan, Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ve Doç. Dr. Barış Uzilday'ın proje yöneticisi olduğu deneyin adı, "Ekstrem Halofit olan Schrenkiella Parvulanın Tuz Stresine Verdiği Yanıtların Uzay Ortamında Araştırılması" olarak duyuruldu.
Deneyle, uzayda ve yeryüzünde yetiştirilen ve tuz stresine maruz bırakılan "A. thaliana" ve "schrenkiella parvula" bitkilerinde yeni nesil dizileme ile (RNA-seq) transkriptomun ortaya konulması ve mikro yerçekiminde glikofitik ve halofitik bitkilerin tuz stresine verdikleri bazı fizyolojik ve moleküler yanıtların karşılaştırması hedefleniyor.
GEZERAVCI, 2 HAFTA BOYUNCA UZAYDA BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPACAK
Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı UUİ'de 13 farklı bilimsel deney üzerinde de çalışacak.
Bu deneyler, mikro yer çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, Tuz Gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması, katı-akışkan karışımların yerçekimsiz ortamda araştırılması gibi alanlarda çeşitlilik gösteriyor.
Ax-3 misyonunun diğer üyeleri Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ve Walter Villadei de burada daha önceden belirlenen çok sayıda ve farklı alanlarda bilimsel çalışmalara imza atacak.
Görevlerinin tamamlanmasıyla ekibin, aynı uzay aracıyla dünyaya dönmesi planlanıyor.
KARŞILAMA TÖRENİ DÜZENLENMİŞTİ
20 Ocak'ta İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) karşılama töreni düzenlenmişti.
Axiom Space, aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 ekibi için hazırlanan karşılama törenini canlı olarak yayınladı.
Gezeravcı karşılama töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Çok teşekkür ederim. Öncelikle yedi kişilik keşif ekibine gösterdiğiniz nazik misafirperverlik için teşekkür etmek istiyorum. Aslında bizi kapıda bekliyorlardı. Bu bizim için çok güzel ve nazik bir karşılamaydı. Son 8 aylık eğitim döneminde buraya gelebilmemiz için gösterdikleri büyük çaba için herkese ve UUİ'ye güvenli bir şekilde seyahat edebilmemiz için katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye olarak tarihimizde bir ilke adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve buradaki bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmak için sabırsızlanıyoruz."
Uzay istasyonundan Türkçe de seslenen Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir." ifadelerini kullandı.
Karşılama töreninde ekibe, Uluslararası Astronot Sembolizm Rozeti takdim edildi.
Expedition 70 ekibinden ilk olarak söz alan astronot Andreas Mogensen, uzay istasyonunda görev yapan çeşitli milletlerden astronotların sayısının arttığına işaret ederek "Önümüzdeki iki hafta boyunca uzay istasyonunda yoğun bir çalışma dönemi geçirmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.
Ax-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria ise UUİ'de temsil edilen pek çok milletten insan olmasına ilişkin, "Bu durum, UUİ'yi yalnızca diğer uluslara değil, aynı zamanda bireylere ve araştırmacılara da açmak için yapmaya çalıştığımız şeyin gerçekten sembolik bir göstergesi." değerlendirmesini yaptı.
Lopez-Alegria, "Sanırım Dragon'da ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüzden birkaç saat daha fazla zaman geçirdik ama sorun yoktu." diye konuştu.
Misyonun üyelerinden Marcus Wandt da yaklaşık 36 saat süren Dünya etrafındaki uzay yolculuğunun oldukça şaşırtıcı ve garip olduğunu belirterek misyonda farklı milletlerden insanlarla birlikte çalışmanın önemine dikkati çekti.
Wandt, "UUİ'ye varmak ve dünyanın dört bir yanındaki pek çok farklı kültürden ve yerden gelen insanlarla uzayda tanışmak... Bu, bana gelecek hakkında güçlü hisler veren harika bir şey." ifadelerini kullandı.
Misyon üyesi Walter Villadei ise kendilerini sıcak karşılayan Expedition 70 ekibine teşekkür ederken ülkesi İtalya'ya minnettarlığını dile getirdi.
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