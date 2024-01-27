İstanbul'a önce sağanak sonra kar! Balkanlardan geliyor, lapa lapa kar yağacak! Meteorolojiden 5 günlük hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Özellikle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 28 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapıldı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Türkiye genelinde kış ayları etkisini giderek daha fazla hissettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel hava durumu raporuna göre, ülke genelinde kar ve sağanak yağış etkisini artırarak devam edecek. İşte İstanbul'da kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri...
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
A Haber ekibi, hava durumu notlarını aktararak, halkı olası olumsuzluklara karşı bilgilendirdi.
PAZAR GÜNÜ KAR GELİYOR!
Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Yurt genelinin çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, Doğu Akdeniz'in doğusu, (Konya hariç) İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçmesi bekleniyor.
Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Bolu, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeybatı ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Zonguldak, Bartın, Düzce, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde; Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli karla karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
28 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
İşte uyarı verilen iller:
Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kastamonu, Kars, Muş,
Sakarya, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Karabük ve Düzce için sarı kodlu kar uyarısı
Şırnak için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı
Bolu ve Hakkari için turuncu kodlu kar uyarısı
Batman için sarı kodlu yağmur uyarısı
Diyarbakır ve Mardin için sarı kodlu kar ile yağmur uyarısı
-
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kemal Sunal efsanesi Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı bakın nasıl değişti! Yeşilçam'ın minik yıldızı yıllar sonra...
- 1 haftada 5 kilo verdiriyor! Yağları parçalayan, göbek eriten çay tarifi...
- Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Yalı Çapkını 55. bölüm fragmanındaki o sahne...
- 70 yaşındaki Ahmet Sezerel'in son halini gören şaşıp kaldı! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi...
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları nereden öğrenilir? "anadolu.edu.tr"
- Ev sahiplerine güzel haber! Hemen listeye bakın! 5 yıllık toplu ödeme alacaksınız
- Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Zeynel Boyacı'nın ifadeleri kan dondurdu! Arkadaşını ve baldızını bunun için öldürmüş...
- Dünyanın en acayip yılı tüylerinizi diken diken edecek! 1917'de meğer her şey...
- 'Bilesin' repliği herkesin dilinde! Yalı Çapkını'nın Kazım'ı meğer o dizide de oynamış! Diren Polatoğulları tam 20 yıl önce...
- Kurtlar Vadisi'nde raconun kralını kesiyordu! Polat Alemdar'ın sağ kolu Abdülhey değişimi ile şaşırttı! O eski halinden...
- Artık Galatasaray’ı kimse durduramaz! Erden Timur’dan son saniye sürprizi! Sacha Boey gidiyor, o geliyor…
- Aspirin kadar etkili baharat! Yoğurtla tüketilince ağrıları bıçak gibi kesiyor...