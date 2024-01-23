Vurguncu Yasemin parayı böyle aklamış! 8 milyon euroluk soygunda lüks saat detayı

Almanya, Avusturya, Türkiye hattında yaşanan soygunun para transferiyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Eğitimini aşçılık üzerine tamamlayan Yasemin Gündoğan, 2019'da para dağıtım şirketi Loomis'e yaptığı iş başvurusunun kabul edilmesinin ardından, soygun için düğmeye bastı.

Müşterilerin talep ettiği nakit tutarların büyük bir kısmını mühürlü torbalar şeklinde paketleme görevini üstlenen Gündoğan, bir yandan da aynı vardiyada görevli güvenlik personeli Henning Behrens ile yakınlaştı. Tanınmamak için sosyal medya hesaplarından tüm fotoğraflarını kaldıran Gündoğan, 5 yıl önce çektirdiği bir kaç fotoğrafı bilinçli olarak silmedi.