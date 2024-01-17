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Haberler Galeri Vurguncu Yasemin Gündoğan için çember daralıyor! ‘Sarışın’ yakalandı, sırada Yasemin var | Almanya'da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı

Vurguncu Yasemin Gündoğan için çember daralıyor! ‘Sarışın’ yakalandı, sırada Yasemin var | Almanya'da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı

Almanya Bremen'de çalıştığı şirketin 8 milyon eurosunu çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan, İspanyol dedektifler tarafından Marmaris'te aranıyor. Gündoğan'ın paraları özel jetle Türkiye'ye sokmasına yardımcı olduğu ve birlikte hareket ettiği iddia edilen çocukluk arkadaşı blondy (sarışın) lakaplı Yiğit Tufan İzmir'de yakalandı.

Sabah
Giriş Tarihi: 17.01.2024 08:02
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Vurguncu Yasemin Gündoğan için çember daralıyor! ‘Sarışın’ yakalandı, sırada Yasemin var | Almanya’da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan için çember giderek daralıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vurguncu Yasemin Gündoğan için çember daralıyor! ‘Sarışın’ yakalandı, sırada Yasemin var | Almanya’da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı

Gündoğan, Marmaris'te 20'ye yakın dedektif tarafından köşe bucak aranırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olayla ilgili önceki gün nefes kesen bir operasyon yaptı.

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Vurguncu Yasemin Gündoğan için çember daralıyor! ‘Sarışın’ yakalandı, sırada Yasemin var | Almanya’da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Gündoğan'ın paraları özel jetle Türkiye'ye sokmasına yardımcı olduğu ve birlikte hareket ettiği iddia edilen çocukluk arkadaşı blondy (sarışın) lakaplı Yiğit Tufan'ı İzmir'de saklandığı evde yakaladı.

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Vurguncu Yasemin Gündoğan için çember daralıyor! ‘Sarışın’ yakalandı, sırada Yasemin var | Almanya’da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı

AYNI JETLERİ KULLANMIŞLAR

Gündoğan'ın paraları kaçırmak için kullandığı jetlerin, İzmir'de kurdukları çağrı merkezleriyle yüzlerce yaşlı Alman vatandaşını dolandıran şebekenin kullandığı jetlerle aynı olduğu belirlenmişti.

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Vurguncu Yasemin Gündoğan için çember daralıyor! ‘Sarışın’ yakalandı, sırada Yasemin var | Almanya’da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı

İspanyol dedektifler yaptıkları araştırmada dolandırıcılık suçuyla aranan Yiğit Tufan'ın ismine ulaşmıştı.