Vurguncu Yasemin Gündoğan için çember daralıyor! ‘Sarışın’ yakalandı, sırada Yasemin var | Almanya'da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı

Almanya Bremen'de çalıştığı şirketin 8 milyon eurosunu çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan, İspanyol dedektifler tarafından Marmaris'te aranıyor. Gündoğan'ın paraları özel jetle Türkiye'ye sokmasına yardımcı olduğu ve birlikte hareket ettiği iddia edilen çocukluk arkadaşı blondy (sarışın) lakaplı Yiğit Tufan İzmir'de yakalandı.

Sabah Giriş Tarihi: 17.01.2024 08:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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