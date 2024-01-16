Vurguncu Yasemin Gündoğan’ın izi bulundu! Almanya’da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı! İspanyol dedektifler peşindeydi

Uluslararası bir dolandırıcılık şebekesinin yöneticisi olmaktan aranan blondy (sarışın) lakaplı Yiğit Tufan'ın yakın çevresi de mercek altına alındı. Tufan'ın birçok kez Yasemin Gündoğan'ın Türkiye'de yaşayan kuzeni Hakan G., Marmaris'te otel sahibi Serkan R. ve Ted kod adlı Erkmen P. ile iletişime geçtiğini belirledi.