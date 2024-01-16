Vurguncu Yasemin Gündoğan'ın izi bulundu! Almanya'da 8 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı! İspanyol dedektifler peşindeydi
Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro çalarak kayıplara karışan ve Türkiye'de 4 İspanyol dedektif tarafından aranan Yasemin Gündoğan ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dedektifler Gündoğan'ın izine Marmaris'te rastladı. Gündoğan'ın telefonu Kos Adası'na 17 mil uzaklıkta bir yattan sinyal verdi.
Almanya'da çalıştığı şirketten 8 milyon euro çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan'ı bulmak için sigorta şirketi tarafından kiralanan 4 İspanyol dedektif, aylar sonra yeni detaylara ulaştı.
Dedektifler, Gündoğan'ın birlikte hareket ettiği çocukluk arkadaşı blondy (sarışın) lakaplı Yiğit Tufan ile birlikte önce Muğla'ya ardından Marmaris'e geçtiğini tespit etti.
Gündoğan ve suç ortağı Yiğit Tufan'ın Marmaris'e geçtiğinin tespit edilmesinin ardından dedektif sayısı arttırıldı. 4 dedektif sayısı 20'ye çıkarıldı. 4 Kasım'da aralarında Türk emekli polislerin de olduğu 20'ye yakın dedektif, bölgede arama çalışmalarına hız verdi.
Uluslararası bir dolandırıcılık şebekesinin yöneticisi olmaktan aranan blondy (sarışın) lakaplı Yiğit Tufan'ın yakın çevresi de mercek altına alındı. Tufan'ın birçok kez Yasemin Gündoğan'ın Türkiye'de yaşayan kuzeni Hakan G., Marmaris'te otel sahibi Serkan R. ve Ted kod adlı Erkmen P. ile iletişime geçtiğini belirledi.
Dedektifler, IP adresi üzerinden yaptıkları sorgulamada Yasemin Gündoğan'ın e-mail adresine Marmaris'te Barbaros Caddesi Yat limanı bölgesindeki iki kafeden 3 kez giriş yaptığını tespit etti. İşetmelerden birinin Yiğit Tufan'ın bağlantıda olduğu Serkan R.'ye ait olduğu ortaya çıktı.
TEKNEDEN SİNYAL VERDİ
Gündoğan'ın cep telefonu ise Kos Adası'na 17 mil uzaklıkta lüks bir yattan sinyal verdi. Gündoğan'ın yatta kaldığı ve uzun bir süredir karaya ayak basmadığı, çoğunlukla iletişimi yatta görev yapan Afgan uyruklu çalışanların telefonundan yaptığı belirlendi.
Dedektiflerin elde ettiği bilgiler doğrultusunda sigorta şirketinin avukatları, Marmaris'te otel sahibi Serkan R. ve Erkmen P. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
OTOMOBİLİNE ARKADAN ÇARPTILAR
Dedektifler, Ted kod adlı Erkmen P. ile ilgili de ilginç detaylara ulaştı.
Yasemin Gündoğan'a yardım etmek suçundan Almanya'da tutuklu bulunan Büşra Satılmış'ın telefon fihristini incelemeye alan dedektifler, Satılmış'ın Ted kod adındaki bir kişiyle Türkiye'de bulunduğu sırada 100'ün üstünde telefon konuşması yaptığını belirledi.
Ted'in Erkmen P. olduğundan emin olmak isteyen dedektifler, Erkmen P.'nin aracına İzmir'de park halindeyken arkadan çarptı.
Tutulan rapor sonrası Ted kod adlı kişinin, Yiğit Tufan'ın da şirketlerinin yöneticisi olan Erkmen P. olduğu tespit edildi.
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