Trabzon’da şehir hastanesi yükseliyor! Açılış tarihi belli oldu

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında 900 yataklı Şehir Hastanesi'nin inşaatı yükseliyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 30'luk kısmının gerçekleştiğini, 2025 Şubat ayına kadar da inşaatın tamamlanacağını ümit ettiklerini söyledi.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımına başlanan Trabzon Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalar sürüyor. 900 nitelikli yatak kapasitesine sahip olacak ve yatak sayısı bin 461'e kadar arttırılabilir şekilde tasarlanan Trabzon Şehir Hastanesi, kentteki yoğun bakım kapasitesini de iki katına çıkartacak. 283 bin 943 metrekarelik kapalı alana sahip hastanede 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak.