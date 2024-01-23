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Bayburt Valiliği duyurdu! Kamu çalışanlarına idari izin

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2024
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Bayburt Valiliği duyurdu! Kamu çalışanlarına idari izin

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Bayburt'ta kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 1 gün idari izin verildi.

Bayburt Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilerin bugün izinli olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma devam ediyor.

Açıklamada, meydana gelecek olumsuzlukları önlemek amacıyla kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin 23 Ocak Salı günü idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

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