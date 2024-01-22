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THY uçağında Alper Gezeravcı'nın anne ve babasını gururlandıran anons

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2024
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THY uçağında Alper Gezeravcı’nın anne ve babasını gururlandıran anons

Türk Hava Yolları'nın (THY) Miami-İstanbul seferi ile Türkiye'ye dönen Türk astronot Alper Gezeravcı'nın anne ve babası yapılan anonsla büyük gurur yaşadı. THY pilotu, yaptığı bilgilendirme anonsunda "Dün gece Türkiye saati ile 00:49'da milli gururumuz, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı uzaya uğurladık." ifadelerini kullandı.

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