Kütahya, Sivas ve Van'da peş peşe kazalar! 64 kişi yaralandı
Son dakika haberine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada 18 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sivas'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada ise hafif ticari araçla yolcu minibüsü çarpıştı. Olayda 1'i ağır 26 kişi yaralandı. Van'daki kazada ise midibüs şarampole uçtu. Kazada 20 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
İzmir'den Eskişehir'e gitmek üzere yola çıkan İ.D. yönetimindeki 26 AR 017 plakalı yolcu otobüsü, Gediz-Kütahya kara yolunun 9. kilometresinde devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otobüsteki 17 kişi, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
SİVAS'TA 26 YARALI
Sivas'ın Zara ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, 1'i ağır 26 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Zara-Suşehri yolu Bozkır köyü yakınlarında meydana geldi. E.D. idaresindeki 58 ABK 402 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 58 KD 061 plakalı yolcu minibüsü, kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araç ve yolcu minibüsünde bulunan 1'i ağır 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
VAN'DA MİDİBÜS ŞARAMPOLE UÇTU: 20 YARALI
Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Göründü Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir firmaya ait 30 AAE 286 plakalı yolcu midibüsü, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kasada yaralanan 20 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD, polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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