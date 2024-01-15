Seçil Erzan 3. kez hakim karşısında! Hakkında 252 yıla kadar hapis isteniyor! Fon vurgunu davasında yeni perde...
Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan ve 6 sanık üçüncü kez hakim karşısına çıkacak. Seçil Erzan için 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talep ediliyor.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılacak. Duruşma salonu önüne çok sayıda avukat geldi.
SEMİH KAYA DA GELDİ
Tutuksuz sanıklar Nazlı Can, Asiye Öztürk ile tanıklar Semih Kaya, Tanın Yılmaz ve Merve Yılmaz da adliyeye gelerek duruşma salonu önünde davanın başlamasını bekliyor.
İDDİANAMEDE NELER VAR?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu.
ŞİKAYETÇİ SAYISI 21'E ÇIKTI
İlk duruşmanın ardından soruşturmaları tamamlanan başka mağdurların da isimleri eklendi. İş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı.
85 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.
KİMLER DİNLENECEK?
12 Ocak'ta yapılan 2'nci duruşma, 13 saat sürdü. Duruşmada Seçil Erzan ve sanıkların eklenen iddianameler nedeniyle yeniden savunmaları alındı. Tanık olarak ifade vermeyi bekleyen Semih Kaya, Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz'ın ifadelerinin bugün alınmasına karar verilmişti. Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap, eski erkek arkadaşı Avukat Candaş Gürol, Mustafa Sefa, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat'ın da tanık olarak dinlenmeleri bekleniyor.
"ÇOK KORKUYORDUM"
Bugünkü duruşmaya, kimlik tespitlerinin ardından Seçil Erzan'a söz verilerek başlandı.
Seçil Erzan, bugünkü savunmasında şunları söyledi:
"Maddi gerçeğin ortaya çıkması için, fazla para aldığını söylediğim kişilerin HTS kayıtlarım, MASAK raporları, hesaptan çekilen tüm paraların tespit edilmesini istiyorum. Yardım edin. Söylediğim şeylerin ispat edilmesi için ne gerekiyorsa yapılsın. Benim en yakınımdaki kişi bile Fırat'ı tanımıyorum diyor. Ali Yörük, Emre Çolak'tan para aldığında, Seçil banka müdürü olarak sorumlu diyor. Ben banka müdürü olarak sorumluyum. Ama bunlar bulunmalı. Ben, Florya şubede çalıştığım dönemde oluşan mağduriyetlerinden dolayı birbirimize olan güvenimiz, ben banka müdürü Seçil Erzan olarak aldım paraları. Ben o gün o koltukta oturmasaydım, ben bir saat önce işten ayrılmış olsaydım Selçuk İnan bana para vermezdi. Ne çıkıyorsa çıksın ortaya istiyorum. Canımla buradayım. Malı mülkü geçtim annemi bıraktım. Herkes ne aldığını söylesin ki her şey ortaya çıksın. Daha fazla faiz almış olan insanlara para yetiştirmeye çalışıyordum. Çok korkuyordum.
"BANKA BUNU TESPİT EDEBİLİRDİ"
Bankada çok döviz işlemi oluyordu, aynı gün paralar çekiliyordu. Banka bunu tespit edebilirdi. Teftiş etseydi Emre Çolak olmazdı. Ben anlatmaya çalıştım fon falan yok ortada dedim. O an teftiş gelseydi bunlar olmayacaktı. İş çığırından çıktı. Daha fazla faiz isteyen insanlara para vermek için daha fazla para istemeye başladım. Bu paralar bende değil."
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