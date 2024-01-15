Seçil Erzan 3. kez hakim karşısında! Hakkında 252 yıla kadar hapis isteniyor! Fon vurgunu davasında yeni perde...

"ÇOK KORKUYORDUM"

Bugünkü duruşmaya, kimlik tespitlerinin ardından Seçil Erzan'a söz verilerek başlandı.

Seçil Erzan, bugünkü savunmasında şunları söyledi:

"Maddi gerçeğin ortaya çıkması için, fazla para aldığını söylediğim kişilerin HTS kayıtlarım, MASAK raporları, hesaptan çekilen tüm paraların tespit edilmesini istiyorum. Yardım edin. Söylediğim şeylerin ispat edilmesi için ne gerekiyorsa yapılsın. Benim en yakınımdaki kişi bile Fırat'ı tanımıyorum diyor. Ali Yörük, Emre Çolak'tan para aldığında, Seçil banka müdürü olarak sorumlu diyor. Ben banka müdürü olarak sorumluyum. Ama bunlar bulunmalı. Ben, Florya şubede çalıştığım dönemde oluşan mağduriyetlerinden dolayı birbirimize olan güvenimiz, ben banka müdürü Seçil Erzan olarak aldım paraları. Ben o gün o koltukta oturmasaydım, ben bir saat önce işten ayrılmış olsaydım Selçuk İnan bana para vermezdi. Ne çıkıyorsa çıksın ortaya istiyorum. Canımla buradayım. Malı mülkü geçtim annemi bıraktım. Herkes ne aldığını söylesin ki her şey ortaya çıksın. Daha fazla faiz almış olan insanlara para yetiştirmeye çalışıyordum. Çok korkuyordum.

"BANKA BUNU TESPİT EDEBİLİRDİ"

Bankada çok döviz işlemi oluyordu, aynı gün paralar çekiliyordu. Banka bunu tespit edebilirdi. Teftiş etseydi Emre Çolak olmazdı. Ben anlatmaya çalıştım fon falan yok ortada dedim. O an teftiş gelseydi bunlar olmayacaktı. İş çığırından çıktı. Daha fazla faiz isteyen insanlara para vermek için daha fazla para istemeye başladım. Bu paralar bende değil."