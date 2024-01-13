Seçil Erzan mahkemede 13 saat boyunca aynı şeyi söyledi! Davada yeni detaylar: Birinden aldım diğerine verdim
Ünlü futbolcular başta olmak üzere çok sayıda kişiyi dolandıran Seçil Erzan, dün bir kez daha hakim karşısına çıktı. 13 saat süren duruşma boyunca masum olduğunu iddia eden Erzan, "Parayı birinden aldım diğerine verdim. O dönem iradem hiç yoktu" açıklamasını yaptı. Tehdit edildiğini de iddia eden Erzan, "Bana 10-15 tane senet imzalattılar." dedi.
Türkiye, özel fon vurgunu davasıyla sarsıldı. Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da olduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdı. Hakkında 252 yıl hapis cezası istenen Seçil Erzan, dün hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 13 saat süren duruşmada en savunma yapan Seçil Erzan'ın anlattıkları şaşkınlık yarattı.
"İRADEM YOKTU!"
İnsanları fon sarmalına dahil etmek için herkese farklı bir şey anlattığını söyleyen Seçil Erzan, "Benim o dönem iradem hiç yoktu, doğru olmayan şeyler yaptım. Parayı birinden aldım diğerine verdim, benim bunlara söyleyecek bir şeyim yok. Arda Turan 33 milyon bir kredi talep etmişti aynı gün kredi onaylandı ve ödemesi yapıldı. Bu kredi teminatsızdı. Normalde de bu kredi dövize çevrilemez ama aynı gün dövize çevrildi. Krediyi genel merkez onayladı" ifadelerini kullandı.
"ZORLA SÖYLETTİLER!"
Mahkemede tehdit edildiği anların görüntüleri sorulan Seçil Erzan, "7 Nisan tarihiydi, işe gitmemiştim Çorlu'da babamın mezarına gitmiştim. Kapının önüne geldiğimde herkes beni bekliyordu. Ben içeri geçip su içmek istiyordum, kötüydüm. Lavaboya gitmek istiyordum. Bana bir şeyler imzalatmaya başladılar. O videoda söylediklerimi bana zorla söylettirdiler, ben o gün ölmek istedim. Annem içeriden 'evladıma bir şeyler yapıyorlar' diye bağırıyordu. Bana 10-15 tane senet imzalattırdılar, birilerini arattırıp küfrettirdiler bana. O gün kolum da morarmıştı" ifadesini kullandı.
"HAYATIMDA BAŞKASI VAR SANIYORDU"
Savunmasında eski sevgilisi olduğu öne sürülen avukat Candaş Gürol'un o dönemde hayatında bir başkasının olduğunu düşündüğünü belirten Seçil Erzan, "Hayatımda biri var diye bile düşünüyordu çünkü gizli konuşmalarım oluyordu. Ben Candaş'tan aylarca saklamaya çalıştım. Sonra da ayrıldık zaten. Atilla Baltaş, Candaş'ın yanında beni çok fazla arıyordu. Atilla Baltaş ile yakın ilişkim asla yoktu, yan yana oturup yemek yemişliğim bile olmamıştır" şeklinde konuştu.
"PARA TALEBİ HİÇ BİTMEDİ"
Müşteki Mert Zeydanlı ise Seçil Erzan ile aralarında geçen konuşmaları anlattı. Zeydanlı, "Şube müdürü Seçil Erzan beni odasına davet etti. Bana bir özel fondan bahsetti. Tekliflerde bulundu. Özel fonların ne olduğunu biliyorum. Burada sorduğum tek soru benim güvencem ne olacak oldu. Çünkü herhangi bir platform üzerinden takip edebileceğim bir durum yoktu. Erzan da bana güvence olarak senet alabileceğimi söyledi. Ben toplam 4 sefer para verdim. Arada bir para aldığımda oldu 400 bin dolar bu ödemeyi aldıktan sonra hemen ertesi gün bana yeni tekliflerle geldi. Ben buna yanaşmadım. İlk başta sorgulasam da beni aradı sana sormadan bilet yaptım 400 bin dolarlık yükleme yaptım yoksa içerdeki parayı alamayız işlem kapanır dedi. Neticede bu insan bir bankacı aklımdan böyle bir senaryo hiçbir zaman geçmedi. Şikayetçiyim. Seçil'in para talebi hiçbir zaman bitmedi" açıklaması yaptı.
DURUŞMA PAZARTESİ!
Duruşma savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları tutuklu müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme başkanı duruşmanın çok uzun sürdüğünü belirterek, tanıkların dinlenmesi ve dinlenmeyen şikayetçilerin ifadelerinin alınması için duruşmayı 15 Ocak Pazartesi gününe erteledi.
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