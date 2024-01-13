Seçil Erzan mahkemede 13 saat boyunca aynı şeyi söyledi! Davada yeni detaylar: Birinden aldım diğerine verdim

"PARA TALEBİ HİÇ BİTMEDİ"

Müşteki Mert Zeydanlı ise Seçil Erzan ile aralarında geçen konuşmaları anlattı. Zeydanlı, "Şube müdürü Seçil Erzan beni odasına davet etti. Bana bir özel fondan bahsetti. Tekliflerde bulundu. Özel fonların ne olduğunu biliyorum. Burada sorduğum tek soru benim güvencem ne olacak oldu. Çünkü herhangi bir platform üzerinden takip edebileceğim bir durum yoktu. Erzan da bana güvence olarak senet alabileceğimi söyledi. Ben toplam 4 sefer para verdim. Arada bir para aldığımda oldu 400 bin dolar bu ödemeyi aldıktan sonra hemen ertesi gün bana yeni tekliflerle geldi. Ben buna yanaşmadım. İlk başta sorgulasam da beni aradı sana sormadan bilet yaptım 400 bin dolarlık yükleme yaptım yoksa içerdeki parayı alamayız işlem kapanır dedi. Neticede bu insan bir bankacı aklımdan böyle bir senaryo hiçbir zaman geçmedi. Şikayetçiyim. Seçil'in para talebi hiçbir zaman bitmedi" açıklaması yaptı.