Sağanak yağış ve kar geliyor! Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken bazı illerde de yoğun kar yağışının etkili olacağı görüldü. Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, bazı illerde de yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi.
SICAKLIKLAR ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde (4-6 derece) artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
O İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Akdeniz ve Ege bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Ege'nin batısında görülecek gök gürültülü sağanak, bugün akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olacak.
Batı Ege'de devam eden gök gürültülü yağışlar, bu akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir, Bursa çevrelerinde de etkisini artıracak.
Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak, bu gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Kaş, Finike, Demre ilçeleri ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli olacak.
Kahramanmaraş'ın kuzeyindeki yüksek bölgelerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Sel, su baskını, yıldırım, hortum, tipi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, buzlanma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
SALI
ÇARŞAMBA
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta 15 Ocak 2024 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- SSK Bağkur'lunun yeni maaşları hesaplandı! Refah payı+ 7.500 TL maaş alanlara 11.193 TL! %45, %49 oranla emekliye ek zam...
- TOKİ'den ayda 5000 TL ödeyerek ev alabilirsiniz! 2+1 daire satış bedeli, 1.164.216 TL'den...
- Yargı Metin Amir öldü mü, yaşıyor mu? Yargı son bölümde Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı mı?
- Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı miktarlar belli oldu! % 40-69, %70 engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? SED, evde bakım maaşı, yaş aylığı...
- Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2024? 14 -15 günlük memur maaş farkı ne kadar?
- Kabine Toplantısı ne zaman? 15 Ocak 2024 Bugün Kabine var mı, saat kaçta? Gündem konuları...
- DİYANET KANDİL TARİHLERİ 2024! Miraç ne demek? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?
- 2. Torba Yasa maddeleri son durum! 2000 sonrası kademeli emeklilik Torba Yasada var mı? 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur 7200 prim...
- Karatay, Kulu, Meram ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Ilgın, Kadınhanı, Karapınar ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Hadim, Halkapınar, Hüyük ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları