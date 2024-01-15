Kadınlar Ligi'nde Beşiktaş'tan şok iddia! ALG Spor oyuncusu Patricia Seteco erkek mi? "Kimliğini değiştirmişler"

FACEBOOK SAYFASINDA ERKEK GÖRÜNÜYOR

Beşiktaş Kulübü Kadın Futbol Takımları İdari Direktörü Hasan Sarıgül ise, Patricia Mingas Afonso Seteco ile ilgili daha temkinli bir açıklamada bulundu ve "Kesin olarak erkek ya da kadın diyemiyoruz. Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Ondan sonra internette araştırma yaptık, Facebook sayfasını bulduk; erkek görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurup, araştırılmasını isteyeceğiz" dedi.

ALG Spor'un 10 Kasım 2023'te lisans çıkardığı Seteco, ligde 7 maç oynadı ve 5 gol attı.