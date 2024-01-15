Kadınlar Ligi'nde Beşiktaş'tan şok iddia! ALG Spor oyuncusu Patricia Seteco erkek mi? "Kimliğini değiştirmişler"
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile ALG Spor arasında oynanan maçın ardından flaş bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş, ALG Spor'da oynayan Patricia Seteco'nun erkek olduğunu iddia ederek cinsiyetinin araştırılmasını talep etti. Beşiktaş Yöneticisi Fırat Fidan, "Kimlik değiştirip erkeği kadın diye oynattılar!" iddiasında bulundu. İşte detaylar...
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta müsabakaları oynandı. ALG Spor, Beşiktaş United Payment'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu maçtan sonra Beşiktaş kulübü, şok bir iddiada bulundu.
Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Gaziantep ekibi ALG Spor'da forma giyen ve 88. dakikada takımının galibiyet golünü kaydeden Angolalı oyuncu Patricia Mingas Afonso Seteco'nun 'erkek' olduğu yönünde iddiada bulundu.
"ÇOK AYIP, YAZIK"
Fırat Fidan, yaptığı açıklamada "Resmen oyuncunun kimliğini değiştirmişler. Erkeği kadın diye oynattılar. Çok ayıp, yazık!" dedi.
FACEBOOK SAYFASINDA ERKEK GÖRÜNÜYOR
Beşiktaş Kulübü Kadın Futbol Takımları İdari Direktörü Hasan Sarıgül ise, Patricia Mingas Afonso Seteco ile ilgili daha temkinli bir açıklamada bulundu ve "Kesin olarak erkek ya da kadın diyemiyoruz. Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Ondan sonra internette araştırma yaptık, Facebook sayfasını bulduk; erkek görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurup, araştırılmasını isteyeceğiz" dedi.
ALG Spor'un 10 Kasım 2023'te lisans çıkardığı Seteco, ligde 7 maç oynadı ve 5 gol attı.
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