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Beykoz'da İETT faciası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
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Beykoz’da İETT faciası

Son dakika... Beykoz'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün çaptığı park halindeki 3 araçta hasar oluştu. Kazada ayrıca otobüsün aydınlatma direğine çarpması nedeniyle, yer altındaki su borusu da patladı.

Soğuksu Mahallesi Soğuksu Caddesi Beykoz yönünde seyreden M.C. idaresindeki 34 TN 2001 plakalı özel halk otobüsü, evin önü ile garajında park halinde bulunan 2 hafif ticari araç ve 1 otomobile çarptı.

Otobüs, aydınlatma direğine ve garajdaki araçlara çarparak durabildi.

KAZADA SU BORUSU PATLADI
Otobüsün aydınlatma direğine çarpması nedeniyle, yer altındaki su borusu da patladı.

Sürücü M.C. yara almazken, otobüsün kaza sırasında boş olduğu belirtildi.

3 ARAÇ HASAR ALDI
Kaza sonucu 3 araç ve İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde hasar meydana geldi.

Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapıldı.

Yine İETT otobüsü yine kaza YİNE İETT OTOBÜSÜ YİNE KAZA
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