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BUDO duyurdu! Deniz ulaşımında 12 sefer iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
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BUDO duyurdu! Deniz ulaşımında 12 sefer iptal edildi

Son dakika yaşam haberi... Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO), 11 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan seferlerini iptal etti.

BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini belirtti.

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