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Ataşehir'de İETT kazası: Park halindeki araçlara çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2024
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Ataşehir’de İETT kazası: Park halindeki araçlara çarptı

Son dakika haberleri... Ataşehir'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün çaptığı park halindeki 5 araçta hasar oluştu. Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapılıyor.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde seyir halindeki 34 HO 3220 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün direksiyon başında baygınlık geçirdiği iddia edilen sürücüsü, aracın kontrolünü kaybetti.

Otobüs, yol kenarında park halindeki 4 otomobil ve kamyonete çarptıktan sonra aydınlatma direğine vurarak durdu.

Sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken, otobüsün kaza sırasında boş olduğu, seferlerine başlamadığı öğrenildi.

Kaza sonucu 4 otomobil ve kamyonette hasar meydana geldi.

Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapılıyor.

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