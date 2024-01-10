Son dakika: İstanbul'a yoğun kar geliyor! Meteoroloji haritalarına yansıdı! Çok sayıda ile yeni uyarı...
Yurt genelinde kış mevsimi etkisini iyiden iyiye göstermeye başlarken, başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda yurt genelinde kar yağışının süreceği ve sıcaklıkların daha da düşeceği kaydedilirken olası olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Yurt genelinde kış mevsiminin kendisini ciddi şekilde göstermeye başlamasıyla birlikte başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde kar yağışı etkili oldu.
YENİ KAR DALGASI YOLDA
Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi beklenirken Meteoroloji'den yeni bir kar yağışı için uyarı geldi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
10.01.2024 Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, Ülkemizin güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batı kesimlerde (kıyı kesimler hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, güney ve batı kesimler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 10.01.2024 (Çarşamba) günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR
İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.
TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün eğitime ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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