Genç kadın evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu!

Kadın cinayetinin adresi bu kez Afyonkarahisar.

Bolvadin ilçesi Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'nde yaşayan Gaye Solmaz, dün saat 20.00 sıralarında evinde tüfekle vurulmuş olarak bulundu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Gaye Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Solmaz'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.