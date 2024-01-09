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Genç kadın evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2024
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Genç kadın evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu!

Afyonkarahisar’da 24 yaşındaki Gaye Solmaz, evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili polis soruşturma başlatırken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kadın cinayetinin adresi bu kez Afyonkarahisar.

Bolvadin ilçesi Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'nde yaşayan Gaye Solmaz, dün saat 20.00 sıralarında evinde tüfekle vurulmuş olarak bulundu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Gaye Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Solmaz'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bolvadin Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve 1 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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