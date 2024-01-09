FETÖ üyesi eski askeri okul öğrencisi yakalandı! Mahrem imamlarıyla iletişimde olan şahsın cezası belli oldu!
Emniyet güçlerince yürütülen FETÖ operasyonları kapsamında mahrem imamlarla iletişime geçtiği gerekçesiyle yargılanan askeri okul öğrencisinin cezası belli oldu. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada verilen karar, şahsın 6 yıl 3 ay hapse çarptırılması yönünde oldu. Duruşmaya, tutuksuz sanık Y.Ö. ve avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın askeri okul öğrencisi olduğu dönemde FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katıldığını, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanık Y.Ö. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Mütalaadaki hususları reddediyorum. FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alamadım. Beraatıma karar verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
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