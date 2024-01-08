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Muğla sahilde kan donduran cinayet! Kafası kesilip atılmış

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
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Muğla sahilde kan donduran cinayet! Kafası kesilip atılmış

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, sahilde bulunan bir erkek cesedinin görüntüsü adeta kan dondurdu. Kafası kesilip çıplak bir halde sahile atılan ceset otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İslamhaneleri Mahallesi Bağla mevkiinde Bankevler Sitesi önündeki sahilde meydana geldi.

CESEDİN KAFASI YOK!

Bölgedeki vatandaşlar bir kişinin hareketsiz şekilde sahilde yattığını gördü ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde cesedin başının olmadığı belirlendi.

KAÇAK BİR GÖÇMENE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir kaçak göçmene ait olduğu sanılan ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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