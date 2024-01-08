Muğla sahilde kan donduran cinayet! Kafası kesilip atılmış

Olay, saat 17.00 sıralarında İslamhaneleri Mahallesi Bağla mevkiinde Bankevler Sitesi önündeki sahilde meydana geldi.

CESEDİN KAFASI YOK!

Bölgedeki vatandaşlar bir kişinin hareketsiz şekilde sahilde yattığını gördü ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde cesedin başının olmadığı belirlendi.