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Mersin’de satırlı cinayet: 7 aylık hamile eşini acımadan biçti! | 20 yıldır cezaevindeydi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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Mersin’de satırlı cinayet: 7 aylık hamile eşini acımadan biçti! | 20 yıldır cezaevindeydi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Biçer ailesinde katliam yaşandı. 45 yaşındaki Murat Biçer, 7 aylık hamile olan 41 yaşındaki eşi Serap Biçer’i satırla öldürdü. Cinayetin ardından yanına torununu da alıp, kaçan Murat Biçer, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde eşini öldüren şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, bugün sabah ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi Bolatlı Sokak No 10'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki M.B., 41 yaşındaki 3 çocuk annesi 7 aylık hamile olan eşi Serap Biçer'i çıkan tartışmada satırla adeta biçti.

ÇOK GEÇMEDEN YAKALANDI

Şüpheli koca, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.'yi de alıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından kadının cenazesi, otopsi için cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

20 YIL ÖNCE DE ADAM ÖLDÜRMÜŞ!

Bir taksiciyi gasp edip öldürmekten 20 yıldan fazla cezaevinde kalıp, 8 ay önce tahliye edilen ve eşini öldürdükten sonra torununu alıp kaçan şüpheli M.B'nin izini süren polis, Yenice Mahallesi'nde bir adres belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli adli işlemler için emniyete götürüldü.

Öte yandan şüphelinin torununu bir yakının evine bıraktığı öğrenildi.

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