Mersin’de satırlı cinayet: 7 aylık hamile eşini acımadan biçti! | 20 yıldır cezaevindeydi

ÇOK GEÇMEDEN YAKALANDI

Şüpheli koca, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.'yi de alıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından kadının cenazesi, otopsi için cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna götürüldü.