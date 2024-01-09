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Korku dolu anlar! İzmir’de yolcu vapuru karaya çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2024
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Korku dolu anlar! İzmir’de yolcu vapuru karaya çarptı

İzmir’de Konak-Bostanlı vapuru, kaptanın aniden rahatsızlanması nedeniyle rotadan çıkarak karaya çarptı. Gemide hasar meydana gelirken, yolcular büyük panik yaşadı.

İzmir Körfezi'nde bir yolcu vapuru, kontrolden çıkarak Konak İskelesi yakınlarında karaya çarptı, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

VAPURDA KORKU DOLU ANLAR

Alınan bilgiye göre, taşeron hizmet veren bir kooperatife ait olan ve körfez içi yolcu taşımacılığı yapan "Mustafa Günay" isimli vapur, yaklaşık 85 yolcusuyla Konak İskelesi'ne yanaştığı sırada kontrolden çıktı.

SAHİL BANDINA VURDU

Kıyıdaki kayalara ve sahil bandına vuran vapurun ön bölümü karaya çıktı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan 2 kişiye ambulans ekipleri ayakta müdahale etti. Diğer yolcular tahliye edildi. Vapur, başka bir vapur tarafından çekilerek kurtarıldı.

Kaptanın geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vapurun kontrolden çıkarak sahil bandına çarptığı belirtildi.

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