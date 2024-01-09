Korku dolu anlar! İzmir’de yolcu vapuru karaya çarptı

VAPURDA KORKU DOLU ANLAR

Alınan bilgiye göre, taşeron hizmet veren bir kooperatife ait olan ve körfez içi yolcu taşımacılığı yapan "Mustafa Günay" isimli vapur, yaklaşık 85 yolcusuyla Konak İskelesi'ne yanaştığı sırada kontrolden çıktı.