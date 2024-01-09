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Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz'ın hastane görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2024 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
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Ankara’da sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz’ın hastane görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın hastane görüntüleri ortaya çıktı. Minik Tunahan'ın yürümekte zorlandığı görüldü.

Sokak köpeği saldırılarının sonu gelmiyor.

İnsan yaşamını ve diğer canlıların hayatını tehdit eden köpekler, yurdun dört bir yanında sürü halinde geziyor.

Kırsal alanların yanı sıra kent meydanlarında da yaşanan saldırıların birçoğu, ölümle ve ağır yaralanmalarla sonuçlanıyor.

TUNAHAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Bunun bir örneği de geçtiğimiz aylarda Ankara'da yaşandı.

Keçiören ilçesinde sabah saat 08.45 sıralarında okula gitmek için evinden çıkan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Olayın ardından Yılmaz, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre yoğun bakım bölümünde yaşam savaşı veren küçük Tunahan için korkulu bekleyiş başladı.

SALDIRININ İZLERİ PAYLAŞILDI
Bu süreçte acılı baba, oğlunun vücudunun her bir noktasının koparıldığını söyledi.

Durumu iyiye gitmeye başlayan Tunahan'ın vücudundaki saldırı izleri kamuoyu ile paylaşıldı.

YÜRÜMEKTE ZORLANDIĞI GÖRÜLDÜ
Yürekleri ağza getiren karenin ardından Tunahan'ın hastane görüntüleri de paylaşıldı.

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