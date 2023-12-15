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Bakan Yerlikaya sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan'ı ziyaret etti

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Giriş Tarihi: 15.12.2023 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
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Bakan Yerlikaya sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan’ı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan'ı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, "Tunahan yavrumuzun yaşama tutunma azmi, mücadelesi ve güler yüzü sadece ailesine değil, hepimize güç verdi.Eğitim hayatı boyunca evladımızın hep yanında olacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan'ı ziyaret etti.

"EĞİTİM HAYATI BOYUNCA HEP YANINDA OLACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan evladımızın tedavisi devam ediyor. Bugün sevgili yavrumuzu ziyaret ettik; hem kendisine hem de babası Halil kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Doktorlarımızın da verdiği bilgiye göre Tunahan'ın sağlık durumu şükürler olsun iyiye gidiyor. Tunahan yavrumuzun yaşama tutunma azmi, mücadelesi ve güler yüzü sadece ailesine değil, hepimize güç verdi. Eğitim hayatı boyunca evladımızın hep yanında olacağız." dedi.

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