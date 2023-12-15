Sokak köpekleri tarafından saldırıya uğramıştı! Küçük Tunahan Yılmaz'dan sevindiren haber
Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Hastaneden yapılan açıklamada, Yılmaz'ın yaşamsal bulguları stabil hale geldiği ve solunum makinesinden ayrıldığı belirtildi.
Hacettepe Üniversitesi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, köpek saldırısı nedeniyle Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde izlenen 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın yaşamsal bulguları stabil hale geldi.
Öte yandan, uyandırılan Yılmaz solunum makinesinden de ayrıldı.
Hastanın bilincinin açık olduğu ifade edilirken, organ yetmezliğinin bulunmadığı vurgulandı.
Uzuv kaybı yaşamayan ve vücudundaki yaygın yaralarına pansuman yapılan Yılmaz'a fonksiyonlarını geri kazanabilmesi için rehabilitasyon programı uygulanıyor.
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