11 Aralık 2023, Pazartesi
Tunahan Yılmaz'ın son durumu nasıl? Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı...
Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın ölümle mücadelesi sürerken, sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri babası Halil Yılmaz açıkladı. Baba Yılmaz, Tunahan'ın kendi kendine nefes alıp vermeye başladığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 11.12.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 12:01
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