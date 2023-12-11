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Tunahan Yılmaz'ın son durumu nasıl? Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı...

Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın ölümle mücadelesi sürerken, sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri babası Halil Yılmaz açıkladı. Baba Yılmaz, Tunahan'ın kendi kendine nefes alıp vermeye başladığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.12.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 12:01
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Tunahan Yılmaz’ın son durumu nasıl? Ankara’da sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı...

Türkiye'nin gündemi başıboş sokak köpeklerinin yol açtığı vahşetti. Acı olayın adresi bu kez Ankara'nın Keçiören İlçesi'ydi.

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Tunahan Yılmaz’ın son durumu nasıl? Ankara’da sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı...

8 Aralık'ta okula gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz ölümle burun buruna geldi.

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Tunahan Yılmaz’ın son durumu nasıl? Ankara’da sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı...

Hemen hastaneye kaldırılan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Tunahan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Tunahan Yılmaz’ın son durumu nasıl? Ankara’da sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı...

"SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR"
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavisi devam eden evladından gelecek güzel bir haberi bekleyen baba Halil Yılmaz "Benim çocuğum bugün gördüğümde nefes almaya çalışıyordu.

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Tunahan Yılmaz’ın son durumu nasıl? Ankara’da sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı...

Daha önce makineye bağlıydı, böyle bir tepki vermiyordu şu anda nefes almaya çalışıyor, yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar. Doktorlarımız daha iyi bilir, bu şekilde bilgi verdiler, iyiye gidiyor" dedi.