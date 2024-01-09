61 yaşındaki adamın korkunç ölümü: Öldürüp gömdüler! “Vicdan azabı duyuyorum ama pişman değilim”

"BİZİ ÇOK TAHRİK ETTİ GÖZÜM DÖNDÜ VE MAKTULÜ BIÇAKLADIM"

Mahkeme heyetine savunmasını yapan tutuklu sanık Görkem Doğan, "Biz olay günü Benan ile içki içiyorduk. Maktul bizi daha önce defalarca rahatsız etti. Uyarılarımıza rağmen rahatsız etmeye devam etti. Olay günü kendisini yine uyardık. Bana ve Benan'a küfür etti. Bizi çok tahrik etti, gözüm döndü ve maktulü bıçakladım. Olaylar sırasında kardeşim Y.D. yanımızda değildi. Olayı bu haliyle kabul ederim, maktul de biz de mağdur olduk, anlayışınıza sığınıyoruz. Pişman değilim, tahliyemi talep ederim" ifadelerini kullandı.

Tahliyesini talep eden suça sürüklenen çocuk Y.D. ise, "Ben suçsuzum, kimseyi öldürmedim. Cezaevinde kaldığım sürenin göz önünde bulundurulmasını ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.