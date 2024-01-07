Kan donduran cinayet! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu | Katil zanlıları yakalandı

Olay, Tevfikiye Mahallesi 43. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 1'inci katında meydana geldi. Bir süredir yalnız yaşayan Ulviye Eskici'den haber alamayan komşuları Eskici'nin evine gittiğinde yerde kanlar içerisinde buldu. Darbedilerek, boğazı kesilmiş halde öldürülmüş olduğunu gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eskici'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı duyan kadının yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde sinir krizi geçirdi.