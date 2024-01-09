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Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2024
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Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı

Son dakika haberi...Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden transit gemi geçişlerine açıldı.

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