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AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan vatandaşa söz: İşten atılan İBB işçilerini geri alacağız

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.01.2024
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AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum’dan vatandaşa söz: İşten atılan İBB işçilerini geri alacağız

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Murat Kurum, Üsküdar'da yaptığı esnaf ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet etti. Kurum, İBB'den CHP'li yönetim tarafından çıkarıldığını söyleyen bir vatandaşa "İşten çıkarılan arkadaşları geri alacağız. Hiçbir arkadaşımızı işten atmayacağız." dedi.

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